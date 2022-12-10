وزيرة الهجرة تبحث مع قنصل مصر بفرانكفورت سبل التعاون لخدمة الجالية بألمانيا

جدة - نرمين السيد - استهلت السفيرة سها جندى، اللقاء بالترحيب بالسفير أمين حسان، مشيرة إلى أنها حريصة على تواصل دائم مع جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتقديم جميع الخدمات وأوجه الرعاية للجاليات المصرية، مثمنة هذا الجهد المبذول والتعاون والتنسيق الدائم، لافتة إلى أنها كانت حريصة على بدء لقاءاتها الرسمية باجتماعها مع سامح شكرى وزير الخارجية، وهناك تعاونا وتنسيقا تاما بين الوزارتين لتحقيق مصلحة المصرى بالخارج.

وأكدت الوزيرة، أن المصريين بالخارج قوة ناعمة للدولة المصرية وخط الدفاع الأول لها، كما أنهم عنصر مهم فى عملية التنمية التى تجرى على أرض مصر، لافتة إلى أنها عملت منذ أول يوم لها عقب توليها المسؤولية على إيجاد آليات جديدة ولهذا تم إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، عبر "الفيديوكونفرانس"، بالتعاون مع الجهات المختصة، هذا بالإضافة إلى برامج الجيل الثانى والثالث والرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج لتنظيم زيارات لهم بمصر لزيادة ربطهم بوطنهم الأم.

وتناولت الوزيرة نتائج أول زيارة خارجية إلى المملكة العربية السعودية التى تضم نحو 2.9 مليون مصرى هناك، على رأس وفد رسمى من وزارت ومؤسسات الدولة، مؤكدة: سنحرص على استكمال تلك الزيارات للتواصل المباشر مع أبنائنا واستعراض ما تقدمه الدولة المصرية فى مختلف المجالات، بجانب الفرص الاستثمارية ومعرفة طلبات المصريين بالخارج ومقترحاتهم.

وأشارت إلى التعاون القائم مع ألمانيا فيما يخص المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث تم التعاون مع الجانب الألمانى - ممثلا فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"- من أجل تدشين هذا المركز، وذلك لربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التى تحتاج لها ألمانيا، حيث يعد المركز هو الأول من نوعه فى مصر، والذى أنشئ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فى ضوء المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسعته ليشمل برامج مماثلة مع عدد آخر من الدول المستقبلة للعمالة.

وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة سها جندى جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث شهدت هذه الفترة لقاءات مكثفة لعدد من الوزارات، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو قطاع الأعمال العام أو التربية والتعليم أو التعليم العالى، وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وتطرقت الوزيرة، خلال حديثها، إلى الاجتماع الذى تم عقدته مع وزير الإسكان، والذى كان من أهم نتائجه الاتفاق على الترويج لمشروعات وزارة الإسكان خلال جولاتها الخارجية كما تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى تخصيص نسبة تخفيض للدفع بالدولار بنسبة حوالى 25%، وذلك للدفع الفورى.

وتابعت الوزيرة أنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية حيث تم طرح شهادة دولارية استثمارية بعائد عالى.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيرى المالية والتجارة والصناعة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصرى بالخارج يبلغ 15 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.

وأكدت السفيرة سها جندى، حرص الوزارة على تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات للجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدة ترحيب رئيس مجلس الوزراء، وتكليفه بالتنسيق مع مختلف الجهات، فجاءت لقاءات السادة وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة، وكذلك لقاءات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لتنسيق الجهود، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من إنشاء الشركة خلال العام المقبل 2023.

وأوضحت السفيرة سها جندى أن وزارة الهجرة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء المصريين بالخارج لتصل إلى أبنائها على اختلاف أماكن تواجدهم وتخصصاتهم، لدمجهم فى عملية التنمية، لافتة إلى أن الجالية المصرية فى ألمانيا من الجاليات المتميزة التى تحظى بالعديد من الخبراء والعلماء البارزين على مستوى العالم.

ومن جانبه، أثنى القنصل العام أمين حسان على هذا الجهد المبذول والمميزات التى تم توفيرها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التى تحتاجها الجالية المصرية، وفى هذا الصدد أكدت الوزيرة اتفاقها مع وزيرى الداخلية والخارجية على أنه فى حالة تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبى استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومى، سيتم إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات وأيضًا سيتم إرسال مهمة للتجنيد تسهيلا على مواطنينا.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التواصل الدائم لتلبية جميع احتياجات الجالية المصرية فى ألمانيا وتذليل أية عقبات تواجههم فى الحصول على أية خدمات.