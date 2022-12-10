القصير: مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار فى الزراعة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء القصير مع تيموكو كونى، نائب رئيس الجمهورية الإيفوارى، وباتريك أشى، رئيس مجلس الوزراء، حيث نقل إليهم وإلى القيادة السياسية الإيفوارية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء رحب آشى بالقصير وأعرب عن رغبته بتوسيع العلاقات مع مصر، خصوصا فى قطاع الزراعة لما لمصر من خبرات كبيرة فى هذا المجال والبدء فورًا فى استقبال الخبراء المصريين لوضع خطة زراعية شاملة للجانب الايفوارى خصوصا فيما يتعلق بانتاج أصناف من الأرز والمحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية والجودة، وكذا تحسين وتطوير أصناف الكاكاو والفاكهة الاستوائية، وكذلك التعاون مع القطاع الزراعى المصرى فى ضوء توفير الاراضى الزراعية الخصبة والمياه اللازمة للزراعة ومناخ استثمار جيد.

كما أعرب رئيس الوزراء الإيفوارى عن رغبته أيضا فى الاستفادة من التجربة المصرية فى التمويل المصرفى للمشروعات من خلال إنشاء بنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن قيام خبراء من مركز البحوث الزراعية المصرى تقديم الدعم للتوسع فى إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية الإيفوارى فى ضوء قيام البنك الإسلامى للتنمية بتوفير التمويل اللازم خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع الزراعة والمشروعات التى سيتم إنشاؤها.

وأشار كذلك إلى رغبته فى تواجد مكتب استشارى مصرى يعمل بالزراعة فى كوت ديفوار والذى سيلقى دعمه للمساهمة فى إعداد الدراسات اللازمة لتنشيط ذلك القطاع المهم.

وقال القصير إن مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار فى كل ما طرحه رئيس الوزراء الإيفوارى، وأيضا فى مجال التدريب وبناء القدرات، وكذلك فى مجال البحوث التطبيقية واستنباط التقاوى خصوصا الأرز والذرة والقمح والصويا وأيضا المزارع السمكية وآليات تشجيع القطاع الخاص.

وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على قيام الجانب الإيفوارى بإرسال دعوة لفريق من الخبراء المصريين بالتخصصات العلمية والفنية اللازمة، وتشجيع القطاع الخاص المصرى للعمل بالسوق الإيفوارية والاستثمار بقطاع الزراعة، وضرورة قيام الجانب المصرى بمساعدة الجانب الإيفوارى بتحديث خطة الزراعة بكوت ديفوار، وكذا التعاون فى مجال الاستزراع السمكى خصوصا أسماك البلطى النيلى ونقل الخبرة المصرية فى هذا المجال التعاون فى مجال إنشاء سدود المياه.

حضر اللقاء السفير وائل بدوى سفير مصر فى كوت ديفوار، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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