حصاد التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - ويستعرض التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:



الجمعة 2 ديسمبر



التضامن الاجتماعى تشارك فى ورشة عمل "الحماية والرعاية للأطفال المنتقلين عبر الحدود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالمملكة الأدنية الهاشمية فى الفترة من 28-30 نوفمبر 2022 لمناقشة حماية الأطفال فى حراك وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.



السبت 3 ديسمبر



التضامن الاجتماعى ترحب بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوى الإعاقة، وتثمن مبادرتها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل لمدة أسبوع مجانا وفتح مستشفيات الشرطة لعلاجهم بالمجان فى نفس الفترة.

متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا ينفذون فعاليات حملة "قرى بلا إدمان" بقرية المعصرة بمركز ملوى فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الهلال الأحمر المصرى يستقبل طلاب الجامعة الكندية فى زيارة لبنك الدم المركزى لدعم اطفال الهيموفيليا والثلاسيميا وتوجيه الضوء عليهم.



الأحد 4 ديسمبر



الخشت يستقبل القباج والمجتمع المدنى فى شراكة جديدة، والتضامن الاجتماعى تعلن أنها تتوسع فى تنفيذ برنامج "تكافؤ الفرص" والطريق مفتوح أمام الطلاب الفائقين وذوى الإعاقة وغير القادرين.

وزارة التضامن الاجتماعى تشارك بفعاليات أسبوع القراءة بجامعة الجلالة وتنظم المسابقات التوعوية والندوات للشباب حول برنامج وعى للتنمية المجتمعية،حماية النشء من الادمان وبرنامج الحد من الزيادة السكانية 2 كفاية ومودة والتمكين الاقتصادى فرصة والتربية الاسرية الإيجابية.



الاثنين 5 ديسمبر



القباج تتحدث حول إنجازات وتحديات بنك ناصر الاجتماعى فى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، وتعلن عن أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعى الأوحد فى مصر ويهدف إلى التكامل مع إستراتيجية وزارة التضامن فى تنفيذ الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادية.

الهلال الأحمر المصرى ينظم قافلة طبية بحى الاسمرات خلال الفترة من 5-7 ديسمبر تشمل العديد من التخصصات الطبية والادوية ولقاح فيروس كورونا المستجد وأنشطة الدعم النفسى الاجتماعى للاطفال.

القباج تشارك فى احتفالية برنامج الأمم المتحدة باليوم العالمى للتطوع، وتكرم المتطوعين المشاركين فى قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ وتؤكد أن التطوع واجب وطنى للمواطنين فى جميع الأعمار، وأن مصر تحتاج إلى جهد ومشاركة شبابها لكى ترتقى وتنهض.

وزيرة التضامن الاجتماعى تلبى دعوة سفير فنلندا بيكا كوسونين للمشاركة فى الاحتفال بعيد استقلال فنلندا، والسفير يؤكد أن التجارة الثنائية بين البلدين تبلغ ما يقرب من نصف مليار يورو، وأن مصر تعد أكبر شريك تجارى لدولة فنلندا فى المنطقة.



الثلاثاء 6 ديسمبر



وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا موسعا مع مسئولى الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماع لمناقشة حصول الوزارة على تمويل لتنفيذ أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتعقد اجتماعا تنسيقيا مع قيادات عمل الوزارة لبحث الموقف التنفيذى لاجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية.

التضامن تكثف جهودها للتحضير لإقامة المعرض العربى المشترك للأسر المنتجة برعاية الوزارة مع جامعة الدول العربية.

القباج تشارك باجتماع اللجنة الوزارية لتنمية الأسرة بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللقاء يتابع الخطة التنفيذية والخطة الإعلامية لتطبيق المشروع.

احتفالا باليوم العالمى للإعاقة، الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ينظم يوما ترفيهيا للاطفال من ذوى الاعاقة لادخال السعادة عليهم، ويتعهد بتوزيع أدوات نظافة وتعقيم على مؤسسات الرعاية لذوى الإعاقة.

فتح باب التسجيل على التدريبات المهنية لتنمية المهارات واكساب الخبرات اللازمة لسوق العمل لتوفير دخل مستدام فى إطار مشروع "الصحة للجميع ودعم سبل العيش".

التضامن الاجتماعى ترد على واقعة تعنيف أطفال داخل إحدى الحضانات بالإسكندرية بأن الحضانة ليست تابعة للوزارة وغير مرخصة، والمقر حاصل على رخصة " مركز تنمية مهارات أطفال" تابع للغرفة التجارية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بداية من 6 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 5 يناير 2023.



الأربعاء7 ديسمبر

بتشريف رئيس مجلس الوزراء، القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بشان إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية والبروتوكول يهدف الى تعزيز استخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير واستحداث خدمات الحماية الاجتماعية.

وزارة التضامن الاجتماعى تستعرض التجربة المصرية لبرامج الدعم النقدى والحماية الاجتماعية فى المنتدى السياساتى الإقليمى المنعقد بدولة لبنان فى الفترة 7-8 ديسمبر الجارى حول سياسات الحماية الاجتماعية.

وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك السفير السويدى بالقاهرة ومجلة "احكى" فى احتفال السفارة بإعلان 22 سيدة مصرية مؤثرة لعام 2022و تصرح أن الحكومة المصرية ملتزمة بوضع حقوق المرأة فى أولوياتها التنموية، و73 % من برامج الحماية والتمكين الاقتصادى يتم توجيهها للمرأة.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفد الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لمتابعة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى والسفارة الإنجليزية بشأن تقوية برامج التمكين الاقتصادى والتوسع فى برنامج "وعى" فى جميع محافظات الجمهورية.





الخميس 8 ديسمبر



فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتطوع، وزيرا التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم يطلقان برنامج الوقاية من المخدرات فى 6 آلاف مدرسة بالمرحلة الأولى بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين تحت قيادة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.

بأسعار وجودة تنافسية، معرض ديارنا يبادر بفتح اسواق جديدة لمعروضات الاسر المنتجة ويفتتح معرضه ببنك الكويت الوطنى ضمن سلسلة معارض بالبنوك وسط اقبال واسع من الجمهور على المنتجات المتميزة.

فى تكثيف مستمر لقوافل للتمكين الاقتصادى، برنامج "فرصة" بالاقصر يقدم 2200 مشروعا بتكلفة 33 مليون جنيه فى اطار التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية.

استمرارا لتيسير الإجراءات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التضامن الاجتماعى تتعاقد مع شركة "فورى لتحصيل رسوم التقييم الوظيفى كأحد إجراءات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ام حبيبة بأسوان، ومؤسسة اغاخان مصر للتغلب على آثار التغير المناخى ودعم أنشطة التمكين الاقتصادى، وأنشطة تنمية الطفولة المبكرة بمحافظة أسوان.

وزيرة التضامن الاجتماعى وكريستين عرب المدير القطرى لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ مشروع تنمية اقتصاد الرعاية وتعزيز فرص تشغيل النساء فى مصر.