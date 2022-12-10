المنيا: استمرار تقديم الدعم الكامل لمنظومة الصحة

جدة - نرمين السيد - أشاد أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالدور الذى تقوم به الأطقم الطبية والتمريض فى العناية بالمرضى، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم للأطباء نظير الدور الذى يقومون به تحقيقاً للصالح العام للمواطنين.





وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، شهد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، ورشة عمل وحدة جراحات الأطفال بجامعة المنيا، بالتنسيق والتعاون مع جمعية جراحة الأطفال المصرية، تزامنا مع اليوم العلمى للزمالة المصرية فى جراحة الأطفال. نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير محافظ المنيا، لكل الحضور والمشاركين، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحى والقائمين عليها، مضيفاً أنه بمشاركة تلك الفعاليات تعمل على تعظيم الاستفادة من خبرات وتجارب أساتذة الجامعة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، فضلا عن أهميتها فى زيادة وعى المجتمع لدى المواطنين.

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