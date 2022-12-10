الأرصاد الجوبة : طقس خريفى معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم السبت طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.