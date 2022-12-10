معلومات الوزراء: القاهرة ضمن المدن الأضخم إفريقيا بحلول 2025 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يسلط الإنفوجراف الضوء على أن القارة الإفريقية تشهد نموًا ملحوظًا فى عدد سكان الحضر، ومن المتوقع أن يزيد عدد المدن الضخمة فى القارة لتصبح القاهرة واحدة منهم، وبالتالى يؤكد الباحثين على أهمية الأخذ فى الاعتبار المعايير البيئية الضرورية فى عمليات البناء الكبيرة التى تشهدها القارة لضمان نمو مستدام، و صحى، وغير ضار بالبيئة، وتعتبر مصر من أولى الدول الإفريقى اهتمامًا بتلك المعايير.

وأقرت مصر بعض الإجراءات الاختيارية فيما يخص البناء الأخضر فى تقرير المساهمات الوطنية فى الانبعاثات فى 2022، منها تحفيز استخدام الطاقة الجديدة فى المنازل الجديدة والتى يجرى بناؤها "ألواح طاقة شمسية، سخانات مياه شمسية، وغيرها"، وتوسيع العمل بفرض معايير الاستخدام الكفء للطاقة فى الأجهزة المنزلية، و16960 وحدة من المستهدف أن تطبق معايير الأبنية الخضراء بحلول 2030.