التعليم تنظم تدريب حول ضمان الجودة والاعتماد المؤسسى فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برنامج تدريبى لمديرى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومسئولى الجودة حول ضمان الجودة والاعتماد المؤسسى فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية،وذلك بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/6، وحتى يوم السبت الموافق 2022/12/10، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة لجميع العاملين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم خلالها تدريب مديري ومسئولي الجودة ب 17 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة الكبرى، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز مهارات وخبرات العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقيادة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، وإشراف الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي هذا السياق قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوزارة تولي اهتمام كبير نحو إداري ومعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، وعليه توفر الوحدة تدريبات دورية لتعزيز مهاراتهم وثقل قدراتهم، وإمدادهم بمستجدات النظم التعليمية المطبقة بمختلف أنحاء العالم؛ بما يثري العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الخاص بضمان الجودة والاعتماد المؤسسي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فمن المستهدف توفيره خلال الأيام القليلة القادمة لمديري ومسئولي جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بباقي محافظات الجمهورية، وبنهاية التدريب فسيكون المتدرب قادر على التعرف على مراحل تأهيل المدرسة للاعتماد، وتحديد فجوات الأداء، وخطط تحسينها ومتابعتها، ذلك بالإضافة إلى القدرة على تصميم خطط متابعة وتحسين الأداء وفق نتائج التقويم الذاتي، ويقوم بالتدريب نخبة من الأساتذة المدربين.