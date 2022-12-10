كلمة السيسى بالقمة العربية الصينية تتصدر عناوين صحف اليوم

جدة - نرمين السيد - ففى "الأهرام" وتحت عنوان "الرئيس فى كلمته بالقمة العربية ــ الصينية الأولى بالرياض: الأمن المائى العربى قضية وجود.. وندعو إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حق الأجيال فى التنمية"، نقلت الصحيفة كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ــ الصينية الأولى، التى انعقدت، أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، والتى أكد خلالها أن التعاون العربى- الصينى تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصيانة النظام الدولى المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

وشدد الرئيس السيسى على أن أزمة الغذاء وتبعاتها هى أخطر ما يواجهه العالم، وبخاصة الدول النامية، وهو ما يدفع لتوثيق الشراكة "العربية ـ الصينية"، فى مواجهة هذا التحدى عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف.

وجدد الرئيس السيسى الدعوة للأشقاء فى إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها فى التنمية، ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها.

وتحت عنوان "الرئيس السيسى خلال لقائه مع ولى العهد السعودى: أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".. ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن الرئيس السيسى التقى فى الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الأمير محمد بن سلمان رحب بزيارة الرئيس السيسى إلى الرياض، مؤكدا اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة، مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة فى إنجاح القمة العربية الصينية الأولى.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أهمية اللقاء مع ولى العهد السعودى، لاسيما فى ظل هذا التوقيت الدقيق الذى يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومعربا عن الاعتزاز والمودة التى تكنها مصر قيادة وشعبا للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين.

وعلى هامش قمة الرياض أيضا.. وتحت عنوان "الرئيس السيسى لـ البرهان على هامش قمة الرياض: الحفاظ على أمن واستقرار السودان موقف مصرى ثابت".. ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسى، التقى، أمس، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالعاصمة السعودية الرياض.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا ودوليا، وذلك فى إطار العلاقات المتينة والأزلية بين مصر والسودان التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات خاصة على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى.

كما أكد الرئيس دعم مصر للاتفاق السياسى الإطارى الذى تم توقيعه مؤخرا خلال الشهر الجارى بشأن الفترة الانتقالية فى السودان، باعتباره خطوة مهمة ومحورية يضمن استقرار ورخاء السودان.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السودانى عن التقدير العميق الذى يكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازه بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين، والتقارب الشعبى والحكومى الراسخ بين مصر والسودان.

مشيدا فى هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان