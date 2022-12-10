جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الانحاء، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما النسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 23 14 العاصمة الادارية 23 13 6 اكتوبر 24 13 بنهــــا 23 14 دمنهور 23 14 كفر الشيخ 23 15 المنصورة 24 14 دمياط 23 13 بورسعيد 23 14 الإسماعيلية 24 12 السويس 23 13 الزقازيق 24 14 شبين الكوم 24 14 طنطا 24 13 شلاتين 28 18 الاسكندرية 23 12 العلمين الجديدة 24 12 وادى النطرون 25 13 مطروح 23 13 السلوم 24 9 سيوة 24 9 العريش 22 12 رفح 21 13 الطور 24 12 كاترين 18 05 رأس سدر 23 13 نخل 22 05 طابا 21 14 نويبع 24 14 حلايب 25 19 شرم الشيخ 27 18 الغردقة 27 15 مرسى علم 24 16 الفيوم 24 13 بنى سويف 25 12 المنيا 24 09 أسيوط 24 09 سوهاج 25 10 قنا 27 10 الأقصر 28 09 أسوان 29 12 الوادى الجديد 27 10 أبوسمبل 26 12 أبو رماد 27 19 رأس حدربة 24 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم 10 ديسمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.