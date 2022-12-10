الأرصاد: استقرار فى حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وتظل درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة خلال هذه الفترة 24 درجة وعلى السواحل الشماليه 23 درجة ويبقى الطقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره. وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة

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