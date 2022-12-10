السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الصينية بالرياض

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، فى الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب بزيارة الرئيس إلى الرياض، مؤكداً اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة، مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة فى إنجاح القمة العربية الصينية الأولى.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على أهمية اللقاء مع ولى العهد السعودى، لاسيما فى ظل هذا التوقيت الدقيق الذى يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومعربًا عن الاعتزاز والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعبًا للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدورى والمكثف بينهما حول القضايا محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها المنطقة فى الوقت الراهن.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة فى ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.