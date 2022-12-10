الإفتاء: لا يجب شرعا إعادة الغسل ولا التكفين بخروج شىء من المتوفى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "إذا خرج شىء من المتوفَّى بعد تغسيله وتكفينه، فلا يجب شرعًا إعادة الغُسل ولا تغيير الكفن، بل يُحمل بحاله باتفاق العلماء، لأنَّ إعادة الغسل فيها مشقَّة شديدة، لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها أو إبدالها، ثم لا يؤمَن مثلُ هذا فى المرة الثانية والثالثة، فسقط ذلك، ولا يحتاج أيضًا إلى إعادة وضوئه ولا غسل موضع ما خرج منه، ويُحمل بحاله".

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