ركلات الترجيح تحسم مواجهة هولندا ضد الأرجنتين فى المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 12:34 صباحاً - اتجهت مواجهة هولندا ضد الأرجنتين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافي بالتعادل بنتيجة 2 - 2، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "لوسيل"، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي مونديال قطر.

وسجل المدافع ناهويل مولينا، هدف الأرجنتين فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم ليونيل ميسي، قبل أن يضعها على يمين حارس هولندا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ميسي أصبح أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم يصنع أهدافا فى المراحل الإقصائية من المونديال، برصيد 5 أسيست، متفوقا على أسطورة البرازيل بيليه برصيد 4 أسيست. وأضاف النجم ليونيل ميسي ثانى أهداف منتخب التانجو فى الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخى للمنتخب الأرجنتيني فى المونديال برصيد 10 أهداف متساويا مع جابرييل باتيستوتا. وسجل فاوت فيجهورست، هدف منتخب هولندا الأول فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء. وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل القاتل فى الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وبدأ منتخب هولندا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: نوبيرت.

الدفاع: تيمبر، فان دايك، آكي.

الوسط: دومفريس، دى رون، دى يونج، بليند.

الهجوم: جاكبو، ديباى، بيرجوين.