جامعة دمياط فى المركز 719 عالميا بالتصنيف الأسبانى scimago

جدة - نرمين السيد - وجاءت جامعة دمياط فى المرتبة 719 عالميا بصفة عامة، وقد جاءت النتيجة تفصيليا حيث حققت الجامعة المركز 446 عالميا فى مجال البحث العلمى والمركز 408 عالميا فى مجال الابتكارات وكذلك المركز 247 عالميا فى مجال الخدمة المجتمعية. وبدوره، وجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع المنتسبين للجامعة، كما تقدم بالشكر للدكتور حمدان ربيع المتولى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفريق وحدة التصنيفات العالمية وعلى رأسه الدكتور أمانى الدياسطى، كما وجه الشكر لكل من يخلصون فى العمل حتى تقدمت الجامعة بشكل كبير فى جميع التصنيفات بشكل غير مسبوق.

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