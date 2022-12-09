الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية إلى منتصف الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة خلال هذه الفترة ستظل عند 24 درجة وعلى السواحل الشماليو 23 درجة، ويبقى الطقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.