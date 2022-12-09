أكثر من 30 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال رجائى - فى تصريح صحفى اليوم - إن حديقة حيوان الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة، مشيرا إلى أن سعر تذكرة الدخول خمسة جنيهات فقط.

وأضاف أن حديقة الحيوان شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة للدعم الذى يقدمه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم استقبال الحديقة آلاف الزائرين يوميا.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أنه تم توفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال، والتى تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها، وأيضا مدينة الملاهى والعربات الكهربائية المتكاملة والبدالات النهرية، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة، وتضفى نوعا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، موضحا أن البدالات النهرية مجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.

وعلى صعيد الحياة البرية، قال الدكتور رجائى إنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التى يوجد بها فائض لدينا، ودون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التى نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر، حيث تم استقدام الدب الروسى والزراف والمها العربى "نوع من الظباء" لأول مرة داخل الحديقة، وبعض الأنواع النادرة من الزواحف، كما تم توفير عربات كهربائية "جولف كار" للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف الساعة لزيارة كل مواقع الحديقة.