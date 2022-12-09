أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الموافقة على منح حوافز للشركات العاملة فى أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات "السوفت وير" ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وشملت التعديلات المادتين "2" و"3/ فقرة أخيرة" من القانون، إلى جانب الموافقة على ثلاثة مشروعات قرارات بشأن التعديل الخامس، والسادس، والسابع، لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من: تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والتعليم الأساسى "مرحلة ثانية"، وكذا مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

وتضمنت القرارات أيضًا كما أورد التقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 1.21 فدان تعادل 5100م2 من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية محور المستشار عدلى منصور شرق النيل، لصالح محافظة بنى سويف؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة وقود غاز طبيعى، وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادى بمساحة 20 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائى، يحقق مصلحة الدولة فى هذا الشأن، إلى جانب الموافقة على ما عرضه وزير الإسكان بشأن طلب أحد المستثمرين الخليجيين شراء قطع أراض لنشاط "استثمارى –عمرانى" متكامل بالحى المتميز بمدينة السادات، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن يتم الموافقة على الحالات المشابهة التى تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

يأتى هذا إلى جانب، الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية التى تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى موقع العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية، بدون استهلاك وقود إضافى، وكذلك الموافقة على الطلب المقدم من محافظة الوادى الجديد بشأن التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية بالمحافظة، وذلك فى ضوء قيام محافظة الوادى الجديد بتنفيذ مجمع خدمات حكومية بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية، حيث أوضح أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية التى يتم ترميمها وإعادة إحيائها، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومساعد الوزير للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمشروع تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط، ضمن مشروع تطوير "حدائق تلال الفسطاط"، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلى المكتب الاستشارى للمشروع، وكذلك اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية"، حيث تمت الموافقة على 8 مشروعات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، فضلًا عن اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة السويس، وذلك بحضور محافظ السويس، ورئيس الهيئة الهندسية، ونائب محافظ السويس، ورئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية، فيما تم عقد اجتماع لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى المصرى، ووزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات الموردة لـ"فول الصويا والذرة" ومكونات الأعلاف.

كما شملت الاجتماعات أيضًا وفقًا للتقرير، اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير جزيرة الوراق، حيث كلف بتنفيذ توجيهات الرئيس بتنظيم برامج لسكان وحدات "بديل العشوائيات" اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية بما يسهم فى تكوين وبناء الإنسان، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة مثل القمة المصرية الأردنية التى عقدت مؤخرًا فى القاهرة، وافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وجهود توفير السلع للمواطنين، إلى جانب اجتماع لاستعراض النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحى الشامل التى أعدها البنك الدولى، وكذا نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالى والاكتوارى للمنظومة المقدمة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، وذلك بحضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، بجانب اجتماع لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة دمياط، بحضور منال عوض محافظ دمياط.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، قام بمتابعة الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك من خلال تقرير مقدم من المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، كما عقد مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الإدارية الجديدة حول عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث أكد أن هناك قرارًا سيصدر بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى، وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود احتياطيات تصل إلى نحو 130 مليار جنيه توجه بشكل كلى لاستيعاب جزء من الآثار السلبية للأزمة العالمية، إلى جانب التعقيب على تساؤلات واستفسارات الإعلاميين والصحفيين بشأن القضايا المطروحة فى المؤتمر الصحفى، حيث أوضح أن الدولة لديها خطة محكمة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن البنية الأساسية هى المحفز الرئيسى لجذب المستثمرين وبالتالى توفير فرص عمل للشباب، فى حين شهد مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكل من صندوق مصر السيادى، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالفات شركات عالمية ومحلية.

واستكمالًا لأنشطة رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع وفقًا للتقرير، شهد مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن تطوير عدد من الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما شهد مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون فى مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الاجتماعية، والثروة العقارية، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ توصيات "المؤتمر الاقتصادى" الذى عُقد خلال الفترة من 23- 25 أكتوبر 2022، واستهدف التوافق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسؤولى الجهات الحكومية، ونخبة واسعة من كبار الاقتصاديين، والخبراء، بجانب متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى تلقى ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وأهمها الزيارة التى قامت بها مؤخرًا إلى السعودية كأول زيارة رسمية خارجية، عقدت خلالها عددًا من اللقاءات والاجتماعات، مع المسئولين السعوديين، وأبناء الجالية المصرية فى المملكة، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية فى إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لوكالة الفضاء، حيث أكد على تعاظم أهمية الدور الذى تقدمه وكالة الفضاء المصرية فى خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية فى الدولة، وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجى المتسارع، إلى جانب لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل دعم محور البنية التحتية والمعلوماتية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة.