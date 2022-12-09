غدا.. افتتاح مؤتمر «دور العمال فى الحوار الاجتماعى» بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - يفتتح حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، غدا السبت، المؤتمر العمالى الذى تنظمه النقابة العامة للمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد، بمدينة شرم الشيخ.





يأتى ذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن منظمات نقابية عربية ودولية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك تحت عنوان "دور العمال فى الحوار الاجتماعى وتوفير بيئة عمل أمنة". ومن المقرر أن يلقى وزير القوى العاملة، كلمة عن دور الدولة فى ترسيخ مبادئ الحوار وتعزيز علاقات العمل.

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