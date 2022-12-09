البرازيل تودع المونديال برقصة الموت أمام كرواتيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 08:38 مساءً - حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "المدينة التعليمية"، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، ليصبح منتخب السيليساو أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال.

كرواتيا ضد البرازيل

استمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول وبالتحديد 105 ليوقع نيمار على اول أهداف البرازيل في اللقاء بعد مراوغة حارس المرمى وتسجيل هدف رائع.

وفي الدقيقة 116 سجل اللاعب بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا، ليعيد المباراة لنقطة الصفر ويحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية.

وبهذه النتيجة يواجه منتخب كرواتيا نظيره المتأهل من موقعة الأرجنتين وهولندا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

كرواتيا ضد البرازيل

واستحوذ المنتخب الكرواتي على الكرة خلال الشوط الأول لكن بدون فاعلية، فيما يحاول السيليساو خطف هدف ولكن لم يستطع ذلك خلال 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، اقترب المنتخب البرازيل من التسجيل عبر نيمار ولوكاس باكيتا، لكن الحارس ليفاكوفيتش تصدى لهما بالمرصاد.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل، كالتالى..أليسون، ماركينيوس، سيلفا، ميليتاو، دانيلو، باكيتا، كاسيميرو، رافينيا، نيمار، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون.

فيما ضم تشكيل كرواتيا كل من:ليفاكوفيتش، لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، سوسا، مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش، بازاليتش، كراماريتش، بيريسيتش.

ونجح المنتخب البرازيلي في التأهل إلى ربع نهائى مونديال قطر 2022، بعد فوزه الكاسح على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4 – 1 في دور الـ 16، بينما وصل المنتخب الكرواتى على حساب نظيره الياباني، بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بنتيجة التعادل 1 – 1.

وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على صربيا 2 – 0 وسويسرا 1 – 0 وخسر من الكاميرون بنفس النتيجة، في المقابل حل المنتخب الكرواتى وصيفا في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بعد تعادله سلبيا مع المغرب وبلجيكا وتغلب على كندا بنتيجة 4 – 1