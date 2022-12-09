افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بالشرق الأوسط فى الغردقة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، يرافقه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، اليوم الجمعة، أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بمدينة الغردقة، بحضور رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر كامل أبو على.





وأوضحت محافظة البحر الأحمر- فى بيان، اليوم الجمعة- أن وزير السياحة الآثار والمحافظ أجريا جولة داخل مدينة الألعاب تفقدا خلالها المسرح الكبير، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة من أجنحة وغرف للإقامة، واستمعا إلى شرح مفصل عن المدينة وما تتضمنه من ألعاب، حيث تحتوى المدينة على أحد الألعاب الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية فى أوروبا، وكذلك عدد من الأبراج المائية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية. يذكر أن وزير السياحة والآثار قام، فى شهر سبتمبر الماضى، بأولى زياراته لمدينة الغردقة، منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، حيث افتتح ومحافظ البحر الأحمر أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحى بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من تطويره، كما شاركا فى افتتاح منتجع سياحى جديد بمنطقة الممشى السياحى من فئة المنشآت الفندقية الخمس.

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