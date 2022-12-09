وفد الأمانة لمشروعات حياة كريمة بمجلس الوزراء يزور الأقصر

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، وفدا من أعضاء الأمانة العامة للمشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة برئاسة مجلس الوزراء، والذى ضم كل من: المهندس أحمد حسن والمهندس محمد شعيب أعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر.





واستعرض محافظ الأقصر مع الوفد سير أعمال المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المدن بمختلف القطاعات والجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مع عرض العقبات والتحديات وسبل حلها. كما عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعا موسعا مع الوفد لمتابعة سير أعمال المشروعات بالمبادرة على مستوى المحافظة بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدى رئيس مدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، ووكلاء الوزارات والجهات المعنية ومسئولى قطاعات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء. واستعرض الاجتماع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة فى مركزى إسنا وأرمنت، حيث عرض رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر الجدول الزمنى للمشروعات المنفذة بقرى حياة كريمة فى مركزى إسنا وأرمنت ونسب تنفيذ المشروعات، وفى مقدمتها مشروعات البنية التحتية الخاصة بتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعى وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمدارس وتمهيد الطرق، وتم الوقوف على التحديات والعقبات لوضع الحلول المناسبة لأنهاء كافة الاعمال وفقا للجداول الزمنية المقررة. وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الإجتماع على أهمية تسليم كافة المشروعات فى مواعيدها المقررة، لافتا إلى ضرورة إسراع وتيرة العمل بالمشروعات لضغط الجدول الزمنى لإنهائها فى أقرب وقت وتذليل العقبات حتى يشعر المواطن بقيمة ما يتم إنجازه فى المبادرة.

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