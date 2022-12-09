الكاتدرائية تضىء باللون البرتقالى تضامنا مع حملة مناهضة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - أضاءت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الجمعة، أنوارها باللون البرتقالى، تضامنًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى إطار إطلاق المجتمع الدولى حملة "الـ 16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة".





ويرمز اللون البرتقالى إلى مستقبلٍ خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة فى جميع أنحاء العالم. وخلال الـ 16 يوما من النشاط تضاء المبانى والمعالم الأثرية الشهيرة فى جميع أنحاء العالم باللون البرتقالى، كدعوة لزيادة الوعى وحشد الجهود إلى جانب إرسال رسالة إلى العالم بأسره مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول. يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت فى شهر إبريل من العام الماضى وثيقة حول موقفها من العنف ضد المرأة، أعلنت خلالها رفضها القاطع لكل أشكال العنف ضد المرأة، سواءً أكان جسديا أو لفظيا أو معنويا، وكذلك مناهضتها لأى ممارسات ضارة تؤدى إلى معاناة المرأة أو تنتقص من حقوقها أو كرامتها مثل ختان الإناث والزواج المبكر والزواج القسرى والتحرش الجنسى وهتك العرض والاغتصاب وغيره.

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