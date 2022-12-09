يتساءل العديد من المواطنين كيف نضيف المواليد الجدد إلي بطاقة التموين ؟ هذا السؤال انتشر في هذه الفترة بعد تصريح وزير التموين عن إمكانية إضافة المواليد إلي بطائق التموين ،وذلك لكي يستفيد أكبر عدد من الأسر بزيادة كمية التموين ومقاومة غلاء المعيشة ، ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط لابد من توافرها لكي يتمكن المواطن من إضافة مواليد جدد إلي بطاقة تموينه.

شروط إضافة المواليد الجدد إلي بطاقة التموين

سوف نذكر الآن أهم الشروط الواجب توافرها في المواطن الذي يريد معرفة كيف نضيف المواليد الجدد إلي بطاقة التموين ؟ ، ومن أهم هذه الشروط ما يلي :

أن يكون الحد الأقصي لعدد الأفراد في بطاقة التموين هو 4 أفراد (الزوج – الزوجة – 2 من الأبناء).

أن يكون دخل المواطن الشهري لا يزيد عن 3 آلاف جنيه.

أن يكون المعاش الشهري للمواطن أقل من 2500 جنيه.

يمكن إضافة مواليد للمواطنين أصحاب العمالة غير المنتظمة.

يمكن إضافة موليد لأصحاب معاشات التضامن الإجتماعي.

كيف نضيف المواليد الجدد إلي بطاقة التموين

علي المواطن الذي يريد إضافة مواليد جدد إلي بطاقة التموين أن يتبع مجموعة من الخطوات كالتالي:

يجب علي المواطن أولاً تسجيل الدخول علي موقع بوابة مصر الرقمية.

ثم يسجل حساب جديد.

بعد ذلك يكتب الموطن الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين (الأب غالباً).

ثم يكتب الإسم الأول للأم.

ثم يضغط المواطن علي (خدمات التموين).

ثم يختار (إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينياً)

ثم ينقر علي (بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد علي بطاقة التموين).

يكتب المواطن إسم الإبن أو الإبنة الذي يريد أن يضيفه للبطاقة.

ثم يدخل الرقم القومي للإبن أو الإبنة.

يكتب المواطن صلة القرابة (ابن/ ابنه).

بعد ذلك يختار صفة (ضم أبناء) ليتمكن من استكمال معرفة كيف نضيف المواليد الجدد إلي بطاقة التموين ؟

يضغط علي كلمة (إضافة).

تحديث بطاقة التموين برقم الهاتف

يمكننا تحديث بطاقة التموين عن طريق رقم الهاتف ،وذلك بإتباع الخطوات التالية:

يجب أن يدخل المواطن علي موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر.

يدخل المواطن رقم بطاقة التموين وهو مكون من 12 رقم.

سوف يظهر بيانات البطاقة الشخصية.

بعد ذلك يدخل المواطن الرقم القومي. كما فعل عندما كان يريد معرفة كيف نضيف المواليد الجدد إلي بطاقة التموين ؟

سوف ترسل رسالة ألي صاحب بطاقة التموين علي رقم الهاتف الخاص به.

سوف يقبل الرقم اذا كان مسجل علي اسم صاحب البطاقة، أما اذا كان غير مسجل بإسمه سوف يتم رفض الطلب .

وبهذا نكون وضحنا في هذا المقال كيف نضيف المواليد الجدد إلي بطاقة التموين ؟ وطريقة الإضافة بالتفاصيل.كما يمكننا أيضاً معرفة كيفية إضافة المواليد علي الإقامة بالسعودية ، لمن يهمه الأمر.