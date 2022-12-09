” شبكة فضة ” …تعرف على أنواع وسعر الفضة اليوم

سعر الفضة اليوم يبحث عنه الكثير من الأفراد خاصة بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت على سعر جرام الذهب خاصة في مصر، وقد يجد البعض أن الفضة قد تكون حلا لأزمة الشبكة التي أصبح سعرها مبالغا فيه بدرجة كبيرة، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض كافة التفاصيل الخاصة بأخر سعر للفضة في مصر.

سعر الفضة اليوم

نجد أن معدن الفضة خلال هذه الأيام قد ارتفع سعره عالميا حيث وصل سعر أونصة الفضة الفورية إلي 0.16% إلي 22.41% ، وجد أن أونص الفضة قد سجل قيمة 550.556 جنيه والجرام وصل إلي 16.67 لعيار 999 ،أما عن جرام الفضة البريطاني فقد سجل بتعاملات اليوم قيمة 16.94 جنيه، أما عن سعر الفضة الاسترليني فقد بلغ قيمة 16.36 جنيه لعيار 925، أما عن العملات الفضية من عيار 999 فقد وصل لقيمة 15.91 جنيه، وسعر مجوهرات الفضة بلغ قيمة 14.15 جنيه لعيار 800 وقيمة 15.56 لسعر جرام الفضة من عيار 800 ،تحدد مصنعية الفضة إلي كل تاجر بالأسواق وليست بقيم ثابته.

استخدامات الفضة في العالم القديم والحديث

يعد معدن الفضة من المعادن ذات الشهرة العالية بعد معدن الذهب وكانت استخداماته كثيرة عبر القرون، فكان قديما يستخدم في صناعة أدوات الطعام بمختلف أشكالها وفي صناعة المجوهرات للتزين والحلي من قبل الجنسين رجال ونساء.

دخل معدن الفضة في الكثير من المجالات الحياتية فهو أصبح يستخدم حديثا في صناعة الرقائق الإلكترونية والأجهزة مثل الميكروويف والصناعات الدوائية، عند النظر نجد أن استخدامات معدن الفضة كثيرة وهامة في الاستخدام تدخل في كل شيء في حياتنا اليومية.

يطلق عليها ذهب الفقراء لمتوسط أسعارها بالمقارنة بمعدن الذهب، يعود استخدامها لخواصها الكثيرة فهي تتميز بالحرارة الكهربائية والحرارية، تدخل الفضة في صناعة المفاتيح الإلكترونية بجميع أشكالها.

أما في المجال الطبي تستخدم الفضة كمادة مضادة للميكروبات،تستخدم الفضة أيضآ مع اللوائح الشمسية، لأنها مكون أساسي في الخلايا الفولاذية الضوئية للوائح، يدخل استخدامها في صناعة المرآة علي الحوائط بجانب استخدامها في صناعة التلسكوب الفلكي.

أما عن الاحتياطي من معدن الفضة في العالم فيصل إلي 17 مرة بالمقارنة بمعدن الذهب.

قد يكون الاعتماد على الفضة في الوقت القادم حلا لأزمة ارتفاع أسعار الذهب أم لا سوف نتابع معكم .