إضافة المواليد للبطاقة التموينية وأهم الفئات المحدد والشروط المطلوبة

إضافة المواليد للبطاقة التموينية، في بشري خاصة للمواطنين أعلن اليوم الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد إلي البطاقة التموينية لعدد من الفئات المحددة ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة المصرية على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً والذي يمثل لهم الدعم التمويني أهمية كبيرة وعبر هذا المقال سنقدم لكم أهم الفئات المستحقة لإضافة المواليد والشروط المطلوبة.

إضافة المواليد للبطاقة التموينية وأهم الفئات المحددة

منذ أن أعلن وزير التموين اليوم الخميس الموافق الثامن من ديسمبر 2022 عن إتاحة إدخال أفراد جديدة للبطاقة التموينية وازدادت معدلات البحث بصورة كبيرة لمعرفة المستحقين وقد جاءت الفئات المستحقة كالتالي:

الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة.

من يحصلون على معاش وزارة التضامن الاجتماعي.

من يوجد لديهم كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

أهم الشروط الواجب توافرها

أن يكون المتقدم لإضافة الأبناء بالبطاقة التموينية أحد الفئات المحددة.

لا يقل عمر الأبناء الراغبين بإضافتهم عن أربع سنوات.

يتولى مكتب التموين جمع الطلبات الخاصة بالمتقدمين والأوراق المطلوبة وإرفاق كشوف معتمدة CD ويتم إرسالها إلى مديريات التموين التابع لها مكتب التموين.

لا يزيد عدد الأفراد بالبطاقة التموينية عن أربعة أشخاص مع توضيح اسم صاحب البطاقة وعدد أفرادها ورقم البطاقة التموينية والرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

خطوات إضافة المواليد إلكترونياً عبر بوابة مصر الرقمية

استمراراً للتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين حتي يتمكن المستحقين بإضافة المواليد بكل سهولة يمكنهم ذلك أيضاً عن طريق الإنترنت وذلك من خلال الدخول إلي بوابة مصر الرقمية ثم يتم الضغط على زر إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين بالبطاقة ثم أدخل رقم الهاتف وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول وذلك في حال كان لديك حساب بالبوابة أما إذا كنت لا تمتلك حساب فبعد الدخول إلى رابط البوابة واختيار إضافة الأبناء بعدها يوف تقوم بالضغط على افتح حساب جديد ثم أدخل البيانات المطلوبة وقم بإنشاء كلمة مرور خاصة بحسابك الجديد ثم اضغط على سجل الدخول ويتوجب عليك إتباع باقي الخطوات المتبقية حتي تنتهي من الإضافة بنجاح.