عاجل- بسام راضى: القمة العربية الصينية نموذج لعلاقات الصداقة والتعاون

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة العربية الصينية الأولى ستؤكد من خلال وثيقة إعلان الرياض تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.





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