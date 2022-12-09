رسائل السيسى فى القمة العربية الصينية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس السيسى السعودية باستضافة القمة الأولى بين الدول العربية والصين، وفى الإنفوجراف التالى يستعرض أبرز التصريحات التى أدلى بها الرئيس فى هذه القمة، منها أن القمة العربية الصينية تعطى دفعة للعلاقات والعمل المشترك.
وأوضح أن الصين والدول العربية قدمت مفهوم الوطنية منذ فجر التاريخ، والشراكة بين الحضارة الصينية والعربية متينة وراسخة، مؤكدًا أن أخطر ما يواجهه العالم اليوم هو أزمة الغذاء، ودعا الرئيس السيسى لإقامة القمة العربية الصينية المقبلة فى مصر.
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