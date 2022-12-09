انت الان تتابع خبر إلغاء المهام الادائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.. مجلس الوزراء يكشف حقيقتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر على العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول إصدار قرار بإلغاء المهام الخاصة بأداء الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وهي من أكثر الأشياء التي انتشرت مؤخراً.

استمرار تقييم الطلاب في المهام الادائية

وقام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي التي نفت كل ما انتشر من انباء حولها، والتأكيد على أنه لا صحة لكل ما انتشر حول إلغاء المهام الأدائية لكلاً من الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

واعلن وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم إصدار أي قرارات بخصوص هذا الشأن، والتشديد على ضرورة استمرار تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي، وهي التي تعتبر من الأنشطة التي تقيس مدى اكتساب الطلاب لكل المهارات التي تدربوا عليها في أحد المواد المعينة، ويشمل نظام التقييم الكلي لجميع الطلاب تخصيص 60 درجة للاختبارات و35 درجة لكل المهام الأدائية و5 درجات خاصة بالمواظبة على الحضور وهي تكون الدرجة النهائية 100 درجة.