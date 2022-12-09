جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدعوة لقادة الدول المشاركة فى القمة العربية الصينية، التى تقام اليوم الجمعة، فى المملكة العربية السعودية، لأن تعقد الاستضافة العربية التالية للقمة العربية الصينية فى مصر.





جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الصينية. وأوضح الرئيس: "وإننى من هنا – وتأكيدا على اعتزاز مصر ودعمها الكامل لآليات التعاون العربى الصينى، يسعدنى أن أدعو أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إلى قبول تقدم مصر بأن تكون دولة الاستضافة العربية التالية للقمة العربية الصينية حين يتحدد تاريخ عقدها بإذن الله.. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يدعو لإقامة القمة العربية الصينية المقبلة فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.