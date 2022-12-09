وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول سير العملية الانتخابية لاتحادات الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا.





وأفاد التقرير باعتماد الوزير للجدول الزمنى المُقترح للعملية الانتخابية ومراسلة رؤساء الجامعات فى 16-11-2022 لإعمال مواد قرار رئيس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 والخاص بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972، والخاص بالاتحادات الطلابية، وأيضًا القرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019 والخاص بإصدار اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية، وذلك بعد اعتماد تلك اللائحة من لجنة اللوائح بوزارة المالية فى يناير 2019، وذلك لإجراء الانتخابات بالجامعات والمعاهد.

وأشار التقرير إلى صدور القرار الوزارى رقم 4597 لسنة 22 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف ومُتابعة العملية الانتخابية برئاسة مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والتى بدأت على الفور بمراسلة الجامعات الحكومية عن طريق نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبمراسلة الجامعات الخاصة والأهلية عن طريق مخاطبة د. محمد حلمى الغُر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وبمُراسلة الجامعات التكنولوجية عن طريق د. أحمد الحيوى مُستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وبمُراسلة المعاهد العليا عن طريق أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

وأضاف التقرير أن المراسلات لكل جهة تضمنت مخاطبات وزير التعليم العالى والجدول الزمنى المُقترح وصورة من القرار الوزارى بتشكيل اللجنة وأيضًا النماذج الاحصائية والتى تم إعدادها عن طريق اللجنة وجدولها الزمنى، على أن تكون مُطابقة للجدول الزمنى المُعتمد وهى على النحو التالى:

- نموذج 1: "عدد المتقدمين للترشح "لجنة/ فرقة/ كلية" ومطابقة الكشوف المبدئية"، وأرسل إلى اللجنة يوم الأحد 27-11.

- نموذج 2: "أرسل بعد الانتهاء من مرحلة الطعون يوم 29-11" ويحتوى على نفس البنود بالنموذج 1.

- نموذج 3: "أرسل بعد إعلان الكشوف النهائية وفرز الطعون وقبول التنازلات والالتزامات"، وقد أرسل إلى اللجنة العليا يوم 30-11.

- نموذج 4: "يتضمن عدد الطلاب الذين يحق لهم التصويت، وأعداد من أدلوا بأصواتهم والنسبة المئوية إعمالًا لمواد اللائحة، وأيضا نتائج العملية الانتخابية فى مرحلتها الأولى"، وقد أرسل هذا النموذج يوم 4/ 12 لتحديد إجراء الإعادة من عدمه على حسب ما تحقق من نصاب.

- نموذج 5: "أرسل يوم الإثنين 5-12 بعد الانتهاء من عملية الإعادة - إن وجدت-.

- نموذج 6: "أرسل إلى اللجنة العليا يوم 6/12 بعد انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان على مستوى الكليات".

- نموذج 7: "تضمن أسماء الطلاب الفائزين بمناصب رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوى الكليات".

- نموذج 8 و9 و10: "أرسل إلى اللجنة يوم الخميس 8/12 وتتضمن قاعدة بيانات خاصة بمجلس اتحاد الجامعة وأيضًا المؤتمر العام للاتحاد بالجامعة.

وأوضح التقرير أن نتائج الانتخابات الطلابية جاءت على النحو التالى:

- عدد الطلاب الذين تقدموا للترشح بلغ 28210 "14813 طالبًا، 13397 طالبة" بزيادة تصل إلى 2000 طالب وطالبة على عدد الطلاب المُترشحين حلال السنوات السابقة.

- أوضحت النماذج الواردة إلى اللجنة، مشاركة 27 جامعة حكومية، و14 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية، و56 معهدًا عاليًا، وجارى استكمال مارثون الانتخابات فى باقى الجامعات الخاصة والأهلية، بما يتناسب مع ظروف امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول.

وتم حصر عدد الطعون المُقدمة وماتم قبوله من اللجان العليا بالجامعات ليصل عدد المُتقدمين بعد الطعون والتنازلات إلى 26842 "14086 طالبًا، 12756 طالبة"، ووصل عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 445 كلية وقد تم الانتهاء من الانتخابات فى 317 كلية ومتبقى 128 كلية لمرحلة الإعادة "الانتهاء من 72٪ ويتبقى 28٪ من عدد الكليات"، وقد تركزت جولة الإعادة فى عدة جامعات دون الأخرى سواء "الإعادة فى "لجنة/ فرقة" أو فى "فرقة كاملة"".

وأفاد التقرير بالانتهاء من جامعات الزقازيق، المنيا، كفر الشيخ، بورسعيد، دمنهور، السويس، الأقصر، وأجريت الإعادة فى 128 كلية للتنافس على 1792 مقعدًا على مستوى اللجان بالكليات بجامعات "طنطا، الفيوم، دمياط، مدينة السادات، حلوان، أسوان".

- وأضاف التقرير أنه تم تسلم نموذج 6 من اللجان العليا بالجامعات، لتُعبر عن تمام إجراء الانتخابات بين أعضاء اللجنة الواحدة بالكلية لاختيار أمين وأمين مساعد اللجان، تمهيدًا لاختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد الكلية فى اليوم التالى تنفيذًا للجدول المُعتمد.

جدير بالذكر أنه فى بعض حالات الكليات التى خاضت الإعادة ولم تُحقق النصاب القانونى، تم تعيين أمين وأمين مساعد لبعض اللجان، تنفيذًا للائحة التنفيذية، على أن يتم استكمال المارثون بالانتخاب لاختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد الكليات فى اليوم التالى.

وقد تم انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الكليات فى 445 كلية من بين أمناء وأمناء مساعدين اللجان المُختلفة بالكليات، وأفادت اللجان العليا بالجامعات بنتائج تلك الانتخابات فى يوم الأربعاء 7-12 بالأسماء "445×2= 890 مقعدًا".

وأوضح التقرير أنه فى يوم الخميس الموافق 8-12 تم انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا بالجامعة من بين أمناء تلك اللجان بالكليات "أمين وأمين مساعد لجنة الجوالة العليا من بين أمناء وأمناء مساعدين لجنة الجوالة بالكليات" وأيضًا انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة من بين رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات "المؤتمر العام لاتحاد الجامعة".

وأضاف التقرير أنه بعد الانتهاء من انتخابات أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، تم الإعلان عن مجلس اتحاد الجامعة "16 مقعدًا: رئيس ونائب رئيس + " 7 لجان عليا × 2 أمين وأمين مساعد".

وانتهى مارثون الانتخابات بتسلم نماذج "8، 9، 10" من الجامعات التى شهدت حضور رؤساء ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب وأيضًا أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بكل جامعة.

وأشارت التقرير إلى فوز الطالبة هاجر أشرف عبدالله بمنصب رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى حصول الفتيات على 8 مقاعد كنائب لرئيس الجامعة بجامعات "القاهرة، عين شمس، أسيوط، حلوان، المنوفية، دمنهور، السويس، مطروح"، كما حققت الطالبات 86 مقعدًا كرئيس لاتحاد الكليات، و134 مقعدًا كنائب لرئيس اتحاد الكليات، و60 مقعدًا كأمين للجان العليا، و76 مقعدًا كأمين مساعد اللجان العليا، وهذا يُعبر عن مؤشر جيد لمشاركة الطالبات وتقلدهن مراكز قيادية على مستوى الكليات والجامعات.

وكلف أيمن عاشور بتكليف الدكتور طايع عبدالليطف بإعداد لقاء مع الفائزين بمقاعد رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعات، لتهنئتهم ومُناقشة الخطة المُستقبلية لديهم، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العليا للأنشطة الطلابية، والتى صدر بها القرار الوزارى رقم 4598 فى 16-11-2022.