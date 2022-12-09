عاجل.. السيسى: القمة العربية الصينية علامة انطلاق للتعاون الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال انعقاد القمة "العربية - الصينية" أن الصين، ورغم كونها بالفعل الشريك التجارى الرئيسى لعدد كبير من دولنا العربية، فضلاً عن ما يجمعنا من تعاون استثمارى جوهرى، إلا أن آفاق التعاون بين بلداننا لازالت رحبة، وبإمكاننا تحقيق المزيد والمزيد فى مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة.
وأوضح أن إرادتنا تجسدت فى تعزيز التعاون المؤسسى المشترك مع تدشين "منتدى التعاون العربى الصينى" عام 2004، وتبلغ اليوم تلك الإرادة ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى. ولا شك أننا جميعاً لن ندخر جهداً من أجل تعزيز ودعم الشراكات القائمة بيننا، وعلى رأسها الشراكة فى إطار مبادرات "الحزام والطريق"، و"التنمية الدولية"، وما تحمله من فرص لتعميق التعاون العربى الصينى، وزيادة فرص الاستثمار فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن آفاق التعاون العربى الصينى، وفرص تطويره، لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادى والتنموى، بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية، فقد كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، ودعم الجانب الصينى للحق الفلسطينى المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محل تقدير واحترام بالغين فى العالم العربى. ولقد بادلت الدول العربية تلك المواقف الصينية المتزنة والداعمة، بمواقف مساندة للصين ومتفهمة لقضاياها وشواغلها.
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