انت الان تتابع خبر موعد الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل.. تاج الدين يزف بشرى سارة بخصوصه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر الدولة في بذل أقصى ما لديها من جهد للتسهيل على المواطنين، واليوم سوف نكشف لكم العديد من القضايا الهامة، وأيضاً موعد الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل وهي التي توفر لكل أفراد الأسرة الحماية الطبية.

تاج الدين يعلن موعد الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن كل التفاصيل الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد يعرفها الجميع.

وقال تاج الدين أنه يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والبنك الدولي يعتبر هو المساهم في عملية الترتايبات فقط، والتأكيد أن المنظومة مصرية 100% وتعمل بمستوى عالي، وقال “إن المنظومة جاءت في إطار التخلص من السلبيات والمشاكل التي توجد في التأمين الصحي، وهي مطبقة حالياً في بورسعيد والأقصر، وخلال الفترة القادمة سوف تتجه للإسماعيلية وجنوب سيناء وجميع محافظات الوجه البحري في الدلتا والصعيد.