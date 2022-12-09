السيسي: الشراكة بين شعوبنا تعززت مع نهوض الحضارتين العربية والصينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «اسمحوا لي أن أعبر عن الشكر والامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية لاستضافة القمة الأولى العربية الصينية وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».

وتابع: أعبر عن الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الشراكة بين شعوبنا تعززت مع نهوض الحضارتين العربية والصينية. جاء ذلك خلال فعاليات أعمال القمة العربية - الصينية المنعقدة، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والرؤساء العرب، والرئيس الصينى شي جين بينج.