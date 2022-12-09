السيسي: نعمل على نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على قواعد القانون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولى، قائلا: "قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضارى ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية الأولى: "أننا ما زلنا نعمل على نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولى وصولا إلى التعاون العربي الصيني المثمر من خلال المنتدى العربي الصيني وآلياته المختلفة".