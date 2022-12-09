السبكى: المواطن هو المقياس الحقيقى لمستوى خدمات التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وفدا برلمانيا رفيع المستوى من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وضم الوفد البرلمانى، كلا من النائب الدكتور محمد العمارى، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو بالمجلس عن محافظة الأقصر، إضافة إلى النائب الدكتور محمد بهجت الصن، والنائب باهى أمين، والنائب أحمد إدريس، والنائبة أمانى الشعولى، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والنائب محمد عبدالعليم، والنائب وائل زكريا، أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر.

وفى مستهل اللقاء، توجه الدكتور أحمد السبكى، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على جهودهم المبذولة ودورهم المتميز فى التواصل الفعال والمستمر مع الشارع المصرى الذى يمثلونه، لضمان حصولهم على أفضل الخدمات والرعاية الصحية، وتغطية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

وناقش اللقاء، عددا من الآراء والمقترحات حول استمرارية تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول الخدمة، والذى يمثله أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لدى قيادة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشاد الوفد البرلمانى رفيع المستوى، بجهود هيئة الرعاية الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لأول مرة داخل نطاق المحافظة تيسيرا على المنتفعين، ووصولا لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ومن ناحيته، نوه الدكتور أحمد السبكى، بأهمية التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تؤكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المواطن المصرى وممثليه لضمان رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وبما يتماشى مع سياسات الهيئة للوقوف المباشر على آراء المنتفعين حول خدمات المنظومة لاستمرارية الارتقاء بها، مشيرا إلى أن المواطن هو المقياس الحقيقى لمستوى خدمات التأمين الصحى الشامل، والهدف الثمين للمنظومة.

وشارك فى استقبال الوفد البرلمانى من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الاتصال السياسى بالهيئة، والدكتور أحمد عاشور، مسئول بإدارة الإتصال السياسى بالهيئة.