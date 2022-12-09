عاجل.. السيسى: نسعى إلى إقامة نظام عالمى أكثر عدلا

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته خلال القمة، على أن التعاون العربى الصينى مثمر، متابعا: "نسعى إلى إقامة نظام عالمى أكثر عدلا".

ولفت إلى أن التعاون العربى الصينى تأسس على مواجهة التحديات وأولوية الأمن الدولى، موضحا أنه يجب تعزيز حوار الحضارات وحق الشعوب فى تقرير مصيرها دون تدخلات.

وأكد الرئيس على أن التعاون العربى الصينى تأسس على مواجهة التحديات وأولوية الأمن الدول.