عاجل- السيسى: أجدد الدعوة لأثيوبيا للتوصل لاتفاق قانونى مُلزم حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس فى كلمته خلال القمة: "اسمحوا لى أن أعيد التأكيد مرة أخرى، على قضية أثق أنها تؤرقنا جميعًا، لما تحمله من قيود على التنمية، وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية، ألا وهى قضية الأمن المائى العربى".
وأضاف الرئيس: "إننى لهذا أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلى ضمن منتدى التعاون العربى الصينى، وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدى، بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية، والسياسية".
وأكد الرئيس: "أننى أود أن أجدد الدعوة للأشقاء فى إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم، يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها فى التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها".
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