تدخلات «حياة كريمة» الخضراء.. حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تدعم مبادرة حياة كريمة، تحول الدولة إلى الأخضر، من خلال الالتزام بمعايير المبانى الخضراء، والاعتماد على الطاقة الشمسية فى المبانى الحكومية.





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