بعد انتهاء زيارته الرسمية لبوروندي.. الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - عاد إلى أرض الوطن، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندى، ترأس خلالها مع الفريق أول/ بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى، الجلسة الختامية للاجتماع الثانى للجنة العسكرية المصرية البوروندية.

أسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكرى في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندى، لمواجهة تحديات الأمن القومى، وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل .

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول / بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى الذى أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، وما توصلت إليه من نتائج تصب فى مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمى.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالوزير آلان تربرت موتابازى وزير الدفاع البوروندى، الذى أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤي حول تطورات الأوضاع، والتحديات التي تواجه الأمن القومى فى المنطقة والدعم المصرى للقوات المسلحة البوروندية، والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الإستقرار في المنطقة.

وأكد الفريق أسامة عسكر، على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن اعتزازه، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.