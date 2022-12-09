الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة «العربية - الصينية» في الرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد القمة «العربية - الصينية» بالمملكة العربية السعودية بمشاركة زعماء وقادة الدول العربية والخليجية والرئيس الصينى شى جين بينج.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقباله لدى وصوله.

وتأتي مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الصينية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.