عضو مبادرة «ابدأ»: نجحنا فى جذب استثمارات يابانية وصينية وتايوانية وإيطالية

جدة - نرمين السيد - قال مينا وليم عضو فريق مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، إن المبادرة نجحت فى جذب استثمارات شراكات فى قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.





وأكد وليم فى تصريحات له اليوم أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نجحت فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين، مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى سيقوم بتصنيعها واستهلاكها وتصدير إنتاجها من خلال تحالف بين مصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب

كما أكد أن كل المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

وتستهدف "ابدأ" تصدير إنتاج بعض المشروعات بالكامل للخارج بناءً على دراسة المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.