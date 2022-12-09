وأكد وليم فى تصريحات له اليوم أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نجحت فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين، مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى سيقوم بتصنيعها واستهلاكها وتصدير إنتاجها من خلال تحالف بين مصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب
كما أكد أن كل المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
وتستهدف "ابدأ" تصدير إنتاج بعض المشروعات بالكامل للخارج بناءً على دراسة المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو مبادرة «ابدأ»: نجحنا فى جذب استثمارات يابانية وصينية وتايوانية وإيطالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.