الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الصينية بالرياض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد القمة "العربية - الصينية" بالمملكة العربية السعودية بمشاركة زعماء وقادة الدول العربية والخليجية والرئيس الصينى شى جين بينج.





وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى استقباله لدى وصوله. وتأتى مشاركة الرئيس السيسى فى القمة العربية الصينية فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلا عن المساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، وتهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسى الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، إلى جانب بحث مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

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