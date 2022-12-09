رئيس الأركان يعود لأرض الوطن بعد انتهاء زيارة رسمية إلى بوروندى (صور)

جدة - نرمين السيد - عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندى ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى الجلسة الختامية للإجتماع الثانى للجنة العسكرية المصرية البوروندية.





وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندى لمواجهة تحديات الأمن القومى وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم إستقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى الذى أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب فى مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والإستقرار الإقليمى.



كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بآلان تربرت موتابازى وزير الدفاع البوروندى الذى أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التى تواجه الأمن القومى فى المنطقة والدعم المصرى للقوات المسلحة البوروندية، والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الإستقرار فى المنطقة.



وأكد الفريق أسامة عسكر على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الصديقين، معربا عن إعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك فى العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.