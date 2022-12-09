وزير الخارجية الموريتانى يهنئ سامح شكرى بمناسبة نجاح مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير الموريتانى استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى سامح شكرى بمناسبة نجاح مؤتمر المناخ COP27 الذى عكس قدرة مصر العالية على التنظيم.

وأكد الوزير الموريتانى الشكر لمصر على ما تقدمه من دعم للطلبة الموريتانيين الدارسين فى مصر، منوها بالدور التنويرى التاريخى الذى لعبه المركز الثقافى المصرى فى نواكشوط، الذى كان أول مركز ثقافى ينشأ فى العاصمة الموريتانية.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكرى أكد عمق العلاقات المصرية الموريتانية عبر التاريخ واستمرار الدعم المصرى لموريتانيا، وتطلع مصر للدفع قدما بأطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات وتعزيز المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الشقيقين.