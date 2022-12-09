وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 2 مليون و97 ألفا و512 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 7 ديسمبر الجارى.
كما تحصين حوالى مليون و978 ألفا و545 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال حتى يوم 7 ديسمبر الجارى أيضا.
وأوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ 47 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية فى اعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 5912 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 59 ألفا و770 رأسا.
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: إعطاء 4 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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