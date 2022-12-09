الزراعة: إعطاء 4 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتى بدأت 19 نوفمبر 2022 بالمحافظات.





وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 2 مليون و97 ألفا و512 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 7 ديسمبر الجارى.

كما تحصين حوالى مليون و978 ألفا و545 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال حتى يوم 7 ديسمبر الجارى أيضا.

وأوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ 47 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية فى اعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 5912 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 59 ألفا و770 رأسا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.