الصحة: توزيع 97 ماكينة غسيل كلوى على المستشفيات الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توزيع 97 ماكينة غسيل كلوى، و69 كرسى كلى على مختلف المستشفيات بمحافظات الجمهورية خلال الشهر الماضى، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزارة وزعت 49 ماكينة غسيل كلوى، ضمن خطة إحلال وتجديد مستشفيات محافظة البحيرة، و12 ماكينة غسيل كلوى لافتتاح مستشفيات "سلامون القماش، ودكرنس، وملوى التخصصى".

وأضاف عبدالغفار، أنه تم تزويد مستشفيات جراحات المرج، وبنى عبيد التخصصى، ومحلة مرحوم التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بـ 35 ماكينة غسيل كلوى، لافتا إلى إضافة خدمة الغسيل الكلوى لقسم العناية فى مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجى الدكتور محمد حسنين، إلى توزيع 69 كرسى كلى على مستشفيات "السلام التخصصى، وروض الفرج أطفال، وشرم الشيخ الدولى، وبنى عبيد التخصصى، وشبرامنت المركزى، والمجمع الطبى فى الإسماعيلية"، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.