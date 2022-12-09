شبورة مائية فى الصباح الباكر.. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الانحاء.





شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما النسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 23 14

العاصمة الادارية 23 13

6 اكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 14

دمياط 23 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 13

شلاتين 28 18

الاسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 24 12

وادى النطرون 25 13

مطروح 23 13

السلوم 24 9

سيوة 24 9

العريش 22 12

رفح 21 13

الطور 24 12

كاترين 18 05

رأس سدر 23 13

نخل 22 05

طابا 21 14

نويبع 24 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 15

مرسى علم 24 16

الفيوم 24 13

بنى سويف 25 12

المنيا 24 09

أسيوط 24 09

سوهاج 25 10

قنا 27 10

الأقصر 28 09

أسوان 29 12

الوادى الجديد 27 10

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

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