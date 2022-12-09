متحدث الرئاسة: القمة العربية الصينية سيصدر عنها وثائق لمسار التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تدعم آلية التعاون العربى الصينى، وتبنى آليات مؤسسية لضمان دورية انعقادها، وذلك فى إطار تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة، والتباحث لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون بشكل عام بين دول الجنوب، وبحث اولويات حفظ الامن والسلم الدوليين باعتبار ان الصين تعتبر من كبرى الدول على الساحة الدولية.

وشدد المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن ذلك التعاون بين الجانبين يتم فى إطار النظام الدولى المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى. وأضاف السفير بسام راضى – فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق للرئيس السيسى بالعاصمة السعودية الرياض – أن مصر تنظر للتعاون العربى الصينى على أنه من شأنه أن يعزز الجهود الدولية الرامية إلى دفع عملية السلام العادل بالشرق الاوسط وفق مقررات الأمم المتحدة، وتنسيق الخطوات والسياسات التجارية بين الجانب العربى والصينى ودعم التبادل التجارى وتعزيز التعاون بين الطرفين فى إطار منظمة التجارة العالمية، وتبادل الخبرات فى الإدارة الخاصة بإنشاء وإدارة المناطق الحرة والاقتصادية خاصة ان مصر لديها محور المنطقة الخاصة بقناة السويس فى اطار التعاون والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي انه يوجد أيضًا مجالات واعدة للتعاون العربى الصينى يتمثل فى التعاون فى مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز، وكذلك التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والزارعة والرى، ودعم الأمن الغذائى فى ظل الأزمة العالمية الحالية ، والتعاون فى مجال السياحة والنقل الجوى والبحرى.

وقال السفير بسام راضى، أن مقترح عقد القمة العربية الصينية، جاء عام 2019 من جانب جامعة الدول العربية ولاقى ترحيبا كبيراً من الجانبين العربى والصينى، وقمة الرياض الحالية هى الاولى بين الطرفين، وستعقد القمة الثانية بالصين.

وأوضح متحدث الرئاسة، ان القمة العربية الصينية سوف يصدر عنها وثائق تحدد المسار المستقبلى للتعاون بين الجانبين، وآليات العمل، سواء على مستوي القمة او المستوى التنفيذى للوزراء، وسيصدر إعلان الرياض فى ختام القمة ووثائق خاصة لتحديد الخطوط العريضة للتعاون الشامل والكامل بين الجانبين وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين من أجل السلام والتنمية.

وفيما يتعلق بلقاء الرئيس السيسى ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال راضي أن الرئيس السيسى أكد على رسوخ الموقف المصرى من عشرات السنوات تجاه السودان وثباته وتوازنه التام، كما أن الموقف المصرى يركز على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب السودانى الذى ترتبطه اواصر بمصر.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم أيضًا الترحيب بالاتفاق الاطاري الذى تم مؤخرا فى السودان، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الحفاظ على قوة واستقلالية المؤسسات السودانية الوطنية، وعلى رأسها الجيش الوطنى الذى يعد العمود الفقرى لأى دولة فى العالم، وليس السودان فقط.

وأوضح راضي أن اللقاء ركز أيضًا على عدد من القضايا الاقليمية وتطوراتها وخاصة اريتريا وتشاد والقرن الأفريقى واثيوبيا، وموقف مصر بشأن سد النهضة الذى يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وقانونى لتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا وأخويا وشمل جلستين احدهما منفردة بين الرئيس السيسى والبرهان والثانية بين وفدى البلدين.

وفيما يخص لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد .. قال المتحدث باسم الرئاسة، أن المباحثات كانت مثمرة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن مختلف الاوضاع الإقليمية والدولية، وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الدعم الكامل لجهود الرئيس قيس سعيد على المستوى الداخلى للحفاظ على استقرار تونس وتقدمها وتنفيذ المسار الذى يتبناه الرئيس قيس سعيد داخل تونس ، وكافة الدعم المصرى فى ذلك الإطار.

وحول لقاء الرئيس مع نظيره الصيني .. أشار السفير بسام راضي إلي ان الرئيس الصيني شي جين بينج شدد خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض علي أن مصر دولة مركزية محورية ومدخل رئيسي للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس الصيني أكد علي تعويل بلاده كثيراً علي دور القاهرة الفاعل والمحوري والرائد في المنطقة لتعزيز وترسيخ الاستراتيجية بين الصين والدول العربية في إطار ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة وممتدة تطورت كثيراً خلال الفترة الأخيرة وعلي خلفية العلاقات الجيدة التي تجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج.

كما أشاد الرئيس الصيني بشكل كبير جداً بالقدرة التنظيمية رفيعة المستوي للدولة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي ، وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الفعالة والمثمرة للوفود الصيني المشارك في قمة المناخ.