السيسى يلقى اليوم كلمة أمام القمة العربية الصينية بالرياض 

جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة اليوم أمام القمة العربية الصينية التى ستعقد فى العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الرئيس الصينى شى جين بينج وقادة وملوك الدول العربية.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات خاصة للوفد الصحفى المرافق للرئيس السيسى بالعاصمة السعودية الرياض. وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس السيسى سيعرض خلال كلمته رؤية مصر الخاصة بمحددات التعاون العربى الصينى خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الرئيس السيسى سيؤكد على رؤية مصر التى تتركز على استدعاء كافة قدرات التعاون الكامنة ما بين الدول العربية والصين فى إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق بين الجانبين فيما يخص تطوير العلاقات بما يحقق مصالح الشعوب العربية والشعب الصينى. وأكد السفير بسام راضى أن القمة العربية الصينية بالرياض تعقد فى وقت دقيق يمر فيه العالم بمتغيرات وتحديات كبيرة خاصة فيما يخص ملفى الغذاء والطاقة. وأوضح أن كلمة الرئيس السيسى ستحدد الأطر الخاصة بالتعاون الصينى العربى فى هذا الإطار.

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