بسام راضى: مصر تدعم آلية التعاون العربى الصينى لتعظيم المصالح المشتركة 

جدة - نرمين السيد - وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على أن ذلك التعاون بين الجانبين يتم فى إطار النظام الدولى المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

وأضاف السفير بسام راضى فى تصريحات خاصة للوفد الصحفى المرافق للرئيس السيسى بالعاصمة السعودية الرياض أن مصر تنظر للتعاون العربى الصينى على انه من شأنه أن يعزز الجهود الدولية الرامية إلى دفع عملية السلام العادل بالشرق الأوسط وفق مقررات الأمم المتحدة، وتنسيق الخطوات والسياسات التجارية بين الجانب العربى والصينى ودعم التبادل التجارى وتعزيز التعاون بين الطرفين فى إطار منظمة التجارة العالمية وتبادل الخبرات فى الإدارة الخاصة بإنشاء وإدارة المناطق الحرة والاقتصادية خاصة ان مصر لديها محور المنطقة الخاصة بقناة السويس فى اطار التعاون والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى انه يوجد أيضا مجالات واعدة للتعاون العربى الصينى يتمثل فى التعاون فى مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز، وكذلك التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والزارعة والرى ودعم الأمن الغذائى فى ظل الازمة العالمية الحالية، والتعاون فى مجال السياحة والنقل الجوى والبحرى.

وقال السفير بسام راضى إن مقترح عقد القمة العربية الصينية جاء عام 2019 من جانب جامعة الدول العربية ولاقى ترحيبا كبيرا من الجانبين العربى والصينى، وقمة الرياض الحالية هى الاولى بين الطرفين، وستعقد القمة الثانية بالصين.

واوضح متحدث الرئاسة ان القمة العربية الصينية سيصدر عنها وثائق تحدد المسار المستقبلى للتعاون بين الجانبين وآليات العمل سواء على مستوى القمة او المستوى التنفيذى للوزراء، وسيصدر إعلان الرياض فى ختام القمة ووثائق خاصة لتحديد الخطوط العريضة للتعاون الشامل والكامل بين الجانبين وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين من اجل السلام والتنمية.

وفيما يتعلق بلقاء بين الرئيس السيسى ورئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال راضى ان الرئيس أكد على رسوخ الموقف المصرى من عشرات السنوات تجاه السودان وثباته وتوازنه التام، كما ان الموقف المصرى يركز على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب السودانى الذى ترتبطه اواصر بمصر.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أنه تم أيضا الترحيب بالاتفاق الإطارى الذى تم مؤخرا فى السودان، وشدد الرئيس السيسى على ضرورة الحفاظ على قوة واستقلالية المؤسسات السودانية الوطنية، وعلى راسها الجيش الوطنى الذى يعد العمود الفقرى لاى دولة فى العالم وليس السودان فقط.

وأوضح راضى أن اللقاء ركز أيضا على عدد من القضايا الاقليمية وتطوراتها وخاصة اريتريا وتشاد والقرن الإفريقى وإثيوبيا وموقف مصر بشأن سد النهضة الذى يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وقانونى لتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا وأخويا وشمل جلستين ضمت أحدهما منفردة بين الرئيس السيسى والبرهان والثانية بين وفدى البلدين.

وفيما يخص لقاء الرئيس السيسى مع نظيره التونسى قيس سعيد، قال المتحدث باسم الرئاسة إن المباحثات كانت مثمرة وتم تبادل وجهات النظر بشأن مختلف الاوضاع الإقليمية والدولية، وعبر الرئيس السيسى عن الدعم الكامل لجهود الرئيس قيس سعيد على المستوى الداخلى للحفاظ على استقرار تونس وتقدمها وتنفيذ المسار الذى يتبناه الرئيس قيس سعيد داخل تونس، وكل الدعم المصرى فى ذلك الإطار.

وحول لقاء الرئيس مع نظيره الصينى، أشار السفير بسام راضى إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينج شدد خلال لقائه الرئيس السيسى فى الرياض على أن مصر دولة مركزية محورية ومدخل رئيسى للصين فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس الصينى أكد على تعويل بلاده كثيرا على دور القاهرة الفاعل والمحورى والرائد فى المنطقة لتعزيز وترسيخ الاستراتيجية بين الصين والدول العربية فى إطار ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة وممتدة تطورت كثيرا خلال الفترة الأخيرة وعلى خلفية العلاقات الجيدة التى تجمع بين الرئيس السيسى والرئيس شى جين بينج.



كما أشاد الرئيس الصينى بشكل كبير جدا بالقدرة التنظيمية رفيعة المستوى للدولة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى، وأشاد الرئيس السيسى بالمشاركة الفعالة والمثمرة للوفود الصينى المشارك فى قمة المناخ.